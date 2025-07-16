TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı belli mi?
TOKİ sosyal konut projesi, başta dar gelirli kesim olmak üzere binlerce kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Konut sahibi olmak isteyen gençler, emekliler ve aileler, başvuru tarihlerini ve ödeme planını araştırıyor. Peki TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı belli mi?
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TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar sorgulanıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak. 81 ili kapsayacak projede yerel ve yatay mimariye uygun konutlarla dar gelirli ailelerin ev sahibi olması hedeflenecek. İşte TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar
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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.
Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025’in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları ve tarihlerinin netleşmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacak. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KURUM'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.
Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
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81 İLİ KAPSAYACAK
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.