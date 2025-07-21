TOKİ arsa satışı ne zaman? 36 ilde 245 arsa satılacak! TOKİ arsa satışı açık artırma tarihi, saati ve ödeme planı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 36 ilde 245 arsa satışa sunulacak. Bu noktada ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ 245 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl? İşte TOKİ arsa satışı açık artırma tarihi, saati, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler...
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara uygun fiyatlı arsa edinme fırsatı sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 36 ilde 245 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu. Detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularını gündeme taşıdı. TOKİ açık artırma tarihi ve ödeme planı belli oldu. Peki, TOKİ 245 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, TOKİ arsa satışı tarihi, saati ve ödeme planı hakkında merak edilen tüm detaylar…
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TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 36 İLDE 245 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 36 ilde 245 arsayı satışa sunacak.
TOKİ arsa satışı açık artırma yöntemiyle yapılacak.
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TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2024: TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
36 ilde 245 arsa için açık artırma, 4 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak.
Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
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TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?
Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'ta bulunan 245 arsa, açık artırmayla satılacak.
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TOKİ ARSA SATIŞI İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.
Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.
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Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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