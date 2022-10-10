TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı. İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TC Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar bugün başvuru yapabiliyor. "İlk Evim Arsa Projesi kapsamında "müstakil" ve "müşterek" arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi