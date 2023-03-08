AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE
Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutların kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.
Emekli, engelli, genç kategorilerinde gerçekleştirilecek kura çekiliş sonuçları 8 Mart saat 10:00'da başlıyor.
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.