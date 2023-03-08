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TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Mart 2023 Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Afyonkarahisar kuraları canlı yayında çekiliyor! 2023 Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi 8 ve 9 Mart günlerinde gerçekleştiriliyor. Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 169 konutun hak sahipleri, Afyonkarahisar TOKİ kura çekiminin ardından belirlenecek. TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları ile 2+1 ve 3+1 sosyal konutun isim listesi belli olacak. İşte, 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı yayın izleme ekranı…

Giriş: 08.03.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı yayın üzerinden gerçekleştiriliyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 toplamda 3 bin 169 konutların hak sahiplerinin belirleneceği Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi sonuçları 8 ve 9 Mart günlerinde yapılacak. 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek çekiliş sonuçlarına göre Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı ilçelerinde 1698 konut kazananlar isim listesi belli olacak. İşte, 2023 Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları sorgulama...

  • KURA ÇEKİMİ YENİDEN BAŞLIYOR!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TOKİ kura çekimlerinin başlayacağını duyurdu.

    Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" ifadelerini kullandı.

  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    3 bin 169 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8-9 Mart 2023 günleri arasında yapılacak.

  • AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

    Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutların kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

    Emekli, engelli, genç kategorilerinde gerçekleştirilecek kura çekiliş sonuçları 8 Mart saat 10:00'da başlıyor.

     

    AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 8 MART: Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı

    9 MART: Çay, Dinar, Sultandağı, Sinanpaşa, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören

  • YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut

  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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