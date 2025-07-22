TOKİ 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor: Arsalar hangi ilde yer alıyor, ödeme seçenekleri neler?
TOKİ, 56 ilde 642 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak fiziksel satışa katılamayacak alıcılar, çevrim içi teklif de verebilecek. Ek olarak, katılımcıların muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. Söz konusu tutar, 10 bin TL ile 21 milyon 600 bin TL arasında değişiyor. Peki, arsalar hangi ilde, ödeme planı ile peşin ve vade seçenekleri neler? İşte, detaylar...
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TOKİ, 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak müzayedeye fiziksel katılım sağlayamayanlar, çevrim içi teklif de verebilecek. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ arsa satışına dair tüm detaylar...
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TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR HANGİ İLDE?
TOKİ, arsa satışını saat 10.30 şu iki adreste gerçekleştirecek;
- TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
5 Ağustos 2025 Salı Lot 001-324
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.
6 Ağustos 2025 Çarşamba Lot 325-642
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
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KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,
Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
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ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?
Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.
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ÇEVRİM İÇİ TEKLİF SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.
Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım” yazısı yer almalıdır.
Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.
Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (maksimum 10 MB) olarak gönderilmeli.
Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.
Dekont: Başka yazı yazılmadan açıklama alanına adı-soyadı yazılmalı.