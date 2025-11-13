TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve belediye mülkiyetindeki, ulaşım ve altyapıya yakın arazilerin değerlendirilmesiyle birlikte illere göre konut kontenjanları ve inşaat sahaları belirlendi. Proje kapsamında, modern ve afetlere dayanıklı standartlarda 1+1 ve 2+1 daireler vatandaşlara sunulacak. Başvuru sürecinin devam ettiği günlerde, özellikle İstanbul’da konutların hangi ilçelerde yapılacağı ve ödeme planlarının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...