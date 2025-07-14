TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

TOKİ, 508 gayrimenkulu 30-31 Temmuz saat 10.30'da yapılacak müzayede ile satacak. İsteyenler, müzayede çevrim içi teklif de verebilecek. Müzayede için belirlenen adresler şöyle;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

Ankara Bilkent ve Otel Konferans Merkezi Çankaya/Ankara