TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satacak! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak, hangi illeri kapsıyor?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gayrimenkul satışı yapacağını duyurdu. İki gün sürecek ve Ocak ayında yapılacak olan müzayede Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Ödeme planı belli oldu. Peki TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak, hangi illeri kapsıyor?
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TOKİ toplamda 47 ilde; iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. İki taşınmaz türü için farklı ödeme planları sunuluyor. İşte, detaylar...
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TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?
Satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.
ÖDEME PLANI NEDİR?
Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,
İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.
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346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.
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