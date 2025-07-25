TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, nerede yapılacak?
TOKİ, Türkiye genelinde 47 ilde konut ve iş yeri olmak üzere toplam 508 taşınmazın satışını gerçekleştirecek. Müzayedeler hem Ankara hem de İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak düzenlenecek, ancak isteyenler internet üzerinden de teklif verebilecek. Satış koşullarına göre konutlar yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, iş yerleri ise yüzde 30 peşinatla 60 ay vade imkânıyla alıcılara sunulacak. Peki, hangi şehirde hangi nitelikte gayrimenkuller satışta? İşte detaylı liste ve tüm merak edilen bilgiler...
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TOKİ, 47 farklı ilde toplam 508 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak düzenlenecek müzayedelere, internet üzerinden çevrim içi katılım da mümkün olacak. Türkiye genelinden erişim sağlanabilen bu ihaleye katılmak isteyenlerin, satışa sunulan taşınmazların değerine göre değişen oranlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında farklılık gösteriyor. İşte, TOKİ’nin kapsamlı gayrimenkul satışına dair tüm detaylar ve önemli bilgiler...
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TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ, 508 gayrimenkulu 30-31 Temmuz saat 10.30'da yapılacak müzayede ile satacak. İsteyenler, müzayede çevrim içi teklif de verebilecek. Müzayede için belirlenen adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent ve Otel Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
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TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhmmen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL
Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
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TOKİ 47 İLDE 508 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
Konutlar için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade seçeneği; iş yerleri için ise yüzde 30 peşin ve 60 ay vade ödeme seçeneği sunuluyor.
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GAYRİMENKULLER HANGİ İLDE?
Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Diyarbakır, Ankara, Konya, Düzce, Kayseri, Aksaray, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Trabzon, Mardin, Adana, Bayburt, Sinop, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Kastamonu, Niğde, Yozgat, Tunceli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Amasya, Ardahan, Çankırı, Sivas, Yalova.