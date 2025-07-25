TOKİ, 47 farklı ilde toplam 508 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak düzenlenecek müzayedelere, internet üzerinden çevrim içi katılım da mümkün olacak. Türkiye genelinden erişim sağlanabilen bu ihaleye katılmak isteyenlerin, satışa sunulan taşınmazların değerine göre değişen oranlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında farklılık gösteriyor. İşte, TOKİ’nin kapsamlı gayrimenkul satışına dair tüm detaylar ve önemli bilgiler...