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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, nerede, internetten teklif verilir mi, ödeme seçenekleri neler, katılım teminatı ne kadar, arsalar nerede?

        TOKİ 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, arsa ödeme planı nedir?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 41 ilde yer alan 310 farklı arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere dileyenler internet üzerinden de katılabilecek. Müzayedeye katılmak isteyenlerin arsa tutarına göre belirlenen katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Peki, TOKİ'nin arsa satış müzayedesi ne zaman ve hangi şehirlerde yapılacak? İşte, sürece dair merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:20
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        • 1

          TOKİ, ülke genelinde 41 ilde bulunan toplam 310 arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek olan açık artırma, İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası ile Ankara’daki Bilkent Otel’de gerçekleştirilecek. Dileyen katılımcılar, müzayedeye internet üzerinden de dahil olabilecek. Satışa çıkarılan arsalar için alıcılar, yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeme yapabilecek. İşte, TOKİ’nin 41 ilde düzenleyeceği arsa satış müzayedesine ilişkin tüm ayrıntılar...

        • 2

          TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.

        • 4

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

          Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

          Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

          Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

          Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

          Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.

        • 5

          310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?

          Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş

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