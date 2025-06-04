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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, nerede, internetten teklif verilir mi, ödeme seçenekleri neler, katılım teminatı ne kadar, arsalar nerede?

        TOKİ 41 ilde 310 arsa satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme seçenekleri neler, arsalar nerede?

        TOKİ, 41 ilde 310 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırma, İstanbul TOKİ Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel'de yapılacak. Ek olarak, müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Adaylar, istedikleri arsayı almak için yüzde 25 veya yüzde 40 peşin ödeme yapacak. İşte, TOKİ 41 ilde 310 arsa satışına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 09:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:53
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        • 1

          Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 41 ilde 310 muhtelif arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek ancak internet katılımı ihale tarihinden 1 iş günü önce kapatılacak. Ek olarak, katılımcıların önceden belirlenen katılım teminatını da ödemesi gerekiyor. Peki, arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, TOKİ arsa müzayedesine dair detaylar...

        • 2

          TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.

        • 4

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

          Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

          Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

          Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

          Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

          Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.

        • 5

          310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?

          Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş

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