Tokatçı filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tokatçı, 19 Haziran Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyici ile yeniden buluşuyor. Senaryosunu Suphi Tekniker'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlenmektedir. Usta oyuncu Kemal Sunal ve Şevket Altuğ'un başrollerini üstlendiği film 1983 yılında beyaz perdede izleyici karşısına çıktı. İşte Tokatçı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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Tokatçı filmi bu akşam Show TV'de sinemaseverlerle buluşuyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, "Tokatçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Yeşilçam'ın sevilenler filmleri arasında yer alan Tokatçı filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...
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TOKATÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa’nın kızı Emine’ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine’yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman’ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur. Osman’ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul’a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine’ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul’a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman’a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.
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TOKATÇI NEREDE ÇEKİLDİ?
Tokatçı filminin çekimleri İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da gerçekleştirildi.
TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ
Tokatçı filmi 1983 yılında çekildi ve beyaz perdede izleyici ile buluştu.
TOKATÇI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal (Osman)
Nazan Saatçi (Emine)
Şevket Altuğ (Şevket)
Ali Şen (Hasan Ağa)
Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
Selahattin Fırat (Deli Sait)
Zuhal Üstüntaş (Osman’ın Annesi)
Muhteşem Durukan (Osman’ın Babası)
Hakkı Kıvanç (Rüstem)
Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)
Celal Yonat
Çetin Başaran
Zeki Alpan
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