Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
Tokat'ın Artova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 06.06.2025 - 02:53 Güncelleme: 06.06.2025 - 02:53
Tokat'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Artova-Zile karayolu Bayırlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada E.C, A.C, S.C, Ç.C, G.C. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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