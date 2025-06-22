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        Haberler Gündem Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı - Güncel haberler

        Tokat'ta 2 katlı ahşap ev yandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:40
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        2 katlı ahşap ev yandı
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        Yangın, saat 23.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi.

        Hatun Gökduman’a ait 2 katlı ahşap evin çatısında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

        Yangını gören köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev ise kullanılmaz hale geldi.

        Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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