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        Haberler Gündem Güncel Tokat-Sivas bağlantı yoluna kavşak düzenlemesi | Son dakika haberleri

        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapıldı

        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapıldı. Güvenli ulaşım için çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kemer ve Büyükbeybağı mahallelerimizi birbirine bağlayan, Tokat-Sivas bağlantısında önemli bir geçiş noktası olan bu alanda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü kavşak düzenlemesini tamamladık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:02
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        Tokat-Sivas bağlantı yoluna kavşak düzenlemesi
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        Tokat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla bir çalışmayı daha tamamladı. Tokat-Sivas bağlantı yolu üzerinde, Kemer Mahallesi ile Büyükbeybağı Mahallesi’nin kesişme noktasında yer alan alanda kontrollü kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi.

        Refüj, trafik ışıkları ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında refüj yapıldı, trafik ışıkları ve işaretçileri yerleştirildi, kaldırımlar tamamlanarak yayalar için güvenli geçiş alanları oluşturuldu.

        Bölgede daha önce geçişlerin kontrolsüz olduğu Tokat-Sivas bağlantı yolundaki bu kavşakta yapılan düzenleme ile trafik akışı daha düzenli hale getirilirken, sürücü ve yayaların can güvenliği sağlanmış oldu.

        Güvenli ulaşım için çalışmalarının sürdüğünü belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kemer ve Büyükbeybağı mahallelerimizi birbirine bağlayan, Tokat-Sivas bağlantısında önemli bir geçiş noktası olan bu alanda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü kavşak düzenlemesini tamamladık. Şehrimizin ulaşım altyapısını modernleştirmek, trafik güvenliğini artırmak ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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