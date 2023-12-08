Turhal Belediyesinin yaptığı yağmur suyu hattında sona yaklaşıldı

Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Osman Gazi Mahallesi'nde yapılan 1320 metrelik yağmur suyu hattında sona gelindi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı İlker Bekler, yağmur suyunun ilçenin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Özellikle Mimarsinan, Cumhuriyet ve Osmangazi mahallelerinde yağışların şiddetli olduğu zamanlarda su baskınları yaşandığını belirten Bekler, "Bu durum hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyetine neden oluyordu. Biz de bu sorunu çözmek için Turhal’ın en büyük yağmur suyu hattı projesini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde yağmur suyu, Şahin Sokak'ta yapımına devam ettiğimiz açık ve kapalı 1350 metrelik yağmur suyu hattı ile Yavşan Deresi'ne taşınacak. Böylece su baskını oluşmayacak." dedi.

Bekler, sona gelinen projeyi kendi imkanlarıyla yaptıklarını, tamamlanmasıyla bölge altyapısının daha da güçleneceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat İlçeleri İlçe Seçiniz Almus Artova Başçiftlik Erbaa Merkez Niksar Pazar Reşadiye Sulusaray Turhal Yeşilyurt Zile Tüm Tokat Haberleri

Tokat Nöbetçi Eczaneler