Tokat Belediyesi'nin araç filosu yenileniyor

Tokat Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik hizmetler şantiyesinde yaptığı açıklamada, yeni iş makine araçları ve kazıcı yükleyici ile belediye ekipman parkının daha da modern hale getirildiğini söyledi.

Başkan Yazıcıoğlu, verdiği sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, "Teknik hizmetler şantiyemizdeyiz. Bugün de Tokat’ta kıymetli bir hizmete daha adım attık. Makine ekipman parkımızı yenileyeceğimize dair söz verdik bu sözümüzü de yerine getirmeye devam ediyoruz. İtfaiye araçlarımızı yeniliyoruz yeni araçlarımızı ekipmanlarımızı Tokat’ımıza kazandırıyoruz. Bugün itibariyle 5 tane aracımız ve 1 kazıcı yükleyici aracımızla daha yenilemeye devam ediyoruz" dedi.

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Tokat Belediyesi'nin Türkiye'nin en donanımlı ve teknik ekipman açısından güçlü belediyelerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade eden Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Yeni teknik donanımlı araçlarımızı Tokat Belediyemize kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en donanımlı en iyi ekipmanına sahip belediyelerden biri olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla, şehrimizin her alanda daha güçlü, modern ve hızlı hizmet alabilmesi için araç filomuzu geliştirmeye yönelik çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğiz. Devamı gelecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun."