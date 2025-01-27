Tokat Belediye Plevnespor'dan Özgür Sürer açıklaması!

Nesine 3. Lig 1. Grup 17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Tokat Belediye Plevnespor'da Özgür Sürer'in topla birlikte rakip kaleye giderken düşmesi tartışmalara yer açmıştı.

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Tokat Belediye Plevnespor, yaşanan pozisyona dair açıklama paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü Bursaspor maçında 81. dakikada futbolcumuz Özgür Sürer’in değerlendiremediği pozisyonda ahlak dışı ithamlar ve hakaretler hakkında açıklama yapma gereği duyuyoruz. Zorunlu değişikliklerden dolayı oyunu durdurma hakkımızın tamamlamasından sonra futbolcumuz Özgür Sürer’in fedakarlık yaparak sakat halde oyuna devam ettiğini tüm herkese duyuruyoruz. Pozisyon icabı depara kalktığında ise sakatlığı ilerlemiş kendini istem dışı yere bırakmıştır. Futbolcumuz Özgür Sürer’e geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O ANLAR

📢 Tokat Bld. Plevne Spor'dan Özgür Sürer açıklaması: Pazar günü Bursaspor maçında 81. dakikada futbolcumuz Özgür Sürer’in değerlendiremediği pozisyonda ahlak dışı ithamlar ve hakaretler hakkında açıklama yapma gereği duyuyoruz. Zorunlu değişikliklerden dolayı oyunu durdurma… pic.twitter.com/2F41v927cx — HT Spor (@HTSpor) January 27, 2025

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI