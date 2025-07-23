Togo telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Togo'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

TOGO TELEFON KODU

Togo telefon kodu +228 şeklindedir. Yani yurt dışından Togo’daki bir hattı aramak isteyen kişilerin, aramak istedikleri numaranın başına +228 eklemesi gereklidir. Togo sınırları içinde yapılan aramalarda ise numaralar doğrudan 8 haneli olarak çevrilebilir. Telekomünikasyon hizmetleri devlet destekli ve özel operatörler tarafından sunulur. Mobil telefonlar ve internet tabanlı uygulamaların ise ilgili ülkede giderek yaygınlaşan iletişim yollarından biri olması dikkat çekicidir.

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TOGO PARA BİRİMİ

Togo para birimi ise resmi olarak Batı Afrika CFA Frangı (XOF) olarak geçer. İlgili para birimi, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi ülkeler arasında ortak olmasıyla dikkat çekicidir. Ayrıca bu para biriminin Fransa Merkez Bankası tarafından desteklendiği bilinir. İşte bazı bilgiler;

1 CFA Frangı, 100 centime’a bölünür.

Günlük hayatta kullanılan kâğıt paralar, 1.000, 2.000, 5.000 ve 10.000 XOF değerlerindedir.

Madeni paralar ise 5, 10, 25, 50, 100 ve 500 XOF olarak yaygınlaşmıştır.

CFA Frangı sabit kur sistemiyle euroya endekslenmiştir.

TOGO PLAKA KODU

Togo plaka kodu TG şeklindedir. Çoğunlukla ülke içindeki araçlarda TG kodu, beyaz zemin üzerine siyah karakterler ile yazılmıştır. Plakalarda ülke kodu olarak genellikle “TG” harfleri yaygınlaşmıştır. Togo’daki plakalar bölgeye, araç türüne ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Örneğin kamuya ait araçların plakalarında farklı renk kombinasyonları veya kodlamalar vardır. Ancak bundan farklı olarak diplomatik araçlarda mavi zemin üzerine beyaz yazılı özel plakaların kullanılması gerekir.

TOGO HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Togo hangi alan adı uzantısı? Bu ülkeye ait olan resmi internet alan adı uzantısı “.tg” şeklinde tanımlanmıştır. İlgili uzantı, ülke içinde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler ve bireyler tarafından benimsenmiştir ve yaygın şekilde kullanılır. Özellikle resmi kurumların ve medya organlarının web sitelerinde “.tg” uzantısını görmek mümkündür. Bu uzantı, Togo ülkesinin dünyadaki dijital parmak izi olma niteliği taşır. Dijitalleşme oranı düşük olsa da, Togo’daki girişimciler için ".tg" alan adı öne çıkar. TOGO HAKKINDA BİLGİLER Ülkenin Başkenti Lomé şehridir. Togo, Atlas Okyanusu’na kıyısı olan bir Afrika ülkesidir. Ülke nüfusunun yaklaşık 8.9 milyon civarında olduğu bilgisi vardır. Ülkede konuşulan resmi dili Fransızca’dır. Ancak Fransızca dışında da ülkede birçok yerel dil konuşulur. Togo ülkesinin yönetim biçimi cumhuriyettir. İlgili ülke, çok partili sistemle idare edilir. Togo’da ekonomi yaygın olarak tarım ve fosfat madenciliği üzerine kuruludur. İklimi tropikal özellik gösteren bir iklimdir. Sahil kesiminde sıcaklık yıl boyunca yüksek seyreder. Eğitim ve sağlık altyapısı her geçen gün gelişme gösterir. Elektrik prizleri genellikle C ve E tipidir ve ülkede 220V/50Hz elektrik sistemi kullanılır.

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