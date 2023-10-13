Bakırköy'de TIR üst geçide takıldı 3 araçta hasar oluştu
İstanbul Bakırköy'de TOGG yüklü bir TIR, üst geçide takıldı. Kazada 3 araçta hasar meydana geldi
- 1
Bakırköy'de TOGG marka araç yüklü TIR üst geçide takılınca 3 araçta hasar oluştu.
- 2
DHA'nın haberine göre kaza, Yeşilköy Sahil Yolu Küçükçekmece istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
- 3
4 adet TOGG yüklü olan TIR'ın şoförü Ataköy Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada üst kısımda bulunan araç, üst geçide takıldı ve diğer iki araca çarparak askıda kaldı.
-
- 4
Sesleri duyan şoför hemen TIR'ı yol kenarına çekti.
- 5
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri askıda kalan aracın düşme ihtimaline karşı yolu tek şeride düşürerek trafiği kontrollü olarak sağlandı.
- 6
Kaza nedeniyle her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken askıda kalan aracın kurtarılması için olay yerine vinç bekleniyor.
-
- 7
TIR'da bulunan araçların Zeytinburnu'ndan Gemlik'teki fabrikaya gittiği öğrenildi.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12