SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR TESLİMAT ÖNCELİĞİYLE BİRLİKTE BELİRLENECEK
Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde TOGG tarafından yayınlandı. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlendi. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.