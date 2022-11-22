FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tofaş, Strasbourg’a 79-75 mağlup oldu. Temsilcimiz böylece ligde 3. yenilgisini aldı.

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