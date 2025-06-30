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        Haberler Gündem Medya TMSF, Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasını yalanladı - Güncel haberler

        TMSF, Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasını yalanladı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasının asılsız olduğunu, spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilebileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:59
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        TMSF, Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasını yalanladı
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        TMSF'den yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        İlgili mevzuat çerçevesinde, TMSF'nin, bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki 'satış ilanları' takip edilmelidir. Flash Haber logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse internet sitemizde duyurusu yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #tmsf
        #flash haber tv
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