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        Haberler Spor Diğer Olimpiyat TMOK Başkanı Ahmet Gülüm: Los Angeles 2028 için büyük hedef koyduk - Diğer Haberleri

        TMOK Başkanı Ahmet Gülüm: Los Angeles 2028 için büyük hedef koyduk

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, "Los Angeles 2028 için büyük bir hedef koyduk. Oyunlar tarihimizin en büyük katılımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:20
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        "Los Angeles 2028 için büyük hedef koyduk"
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) yeni yönetiminin ‘Manifestodan Eyleme: TMOK 2025 Strateji Dönüşüm Raporu’, Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, görevde bulundukları 100 günle ilgili bir sunum yaparken, 2028 yılında Los Angeles’ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarında tarihin en büyük katılımını gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

        Ülke sporunu gelişmiş ülkelerin seviyesine getirmenin uzun soluklu bir yolculuk olacağına dikkat çeken Gülüm, “Yapısal organizasyon ve merkezi kurumsal reformlar yaptık. Ülke sporunu gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek uzun soluklu bir yolculuk. Bu ülkelerle bizim modelimiz arasında fark var. İkinci büyük hedefimiz sporcularımızın özlenen başarıya gitmesi. Bunun için nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir çalışma yapmaya karar verdik. Los Angeles 2028 için büyük bir hedef koyduk. Oyunlar tarihimizin en büyük katılımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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        TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, toplantıda 'güçlü bir spor ekosistemi, sporcular için güvenli ve başarılı bir gelecek, etkin bir spor kültürü, eğitim odaklı spor vizyonu, cinsiyet eşitliğini güçlendiren bir yapı, katılımcı, şeffaf ve eşitlikçi yönetim, teknolojiyle güçlenen spor, olimpik miras ve sürdürülebilir bir gelecek, uluslararası temsil ve olimpik organizasyonlarda büyüme, yenilikçi sponsorluk ve iletişim stratejileri' konularında sunum gerçekleştirdi.

        ‘BİLİM OLMADAN İLERLEMEMİZİN İMKANI YOK’

        İlerleme kaydetmek için bilimin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Gülüm, bilim kurulu oluşturduklarını duyurdu. Gülüm, “Güvenli ve başarılı bir gelecek için sporun tümüne katkı sağlamak istiyoruz. Bilim olmadan ilerlememizin imkanı yok. Bilim kurulu oluşturduk, sporcularımızın kısa ve ortada vadede nasıl başarılı olacaklarına yönelik çalışmalar yapacaklar. Etkin bir spor kültürü oluşturarak milli eğitim bakanlığının müfredatına girmek için mücadele edeceğiz. Eğitim odaklı spor vizyonunda sporun geliştirici gücünü tüm ülkeye yaymayı hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Kadınlarımızın spordaki gelişmesini farklı bir gözle takip etmek gerekiyor. Eşitlikçi yönetim anlayışında hassas çalışıyoruz. Bütün üyelerimizle birlikte yeni talimatlar çıkardık. Buradaki çalışmaları şeffaf ve sürdürülebilir hale getirdik. Uluslararası temsil ve olimpik organizasyonlarda büyümeyi hedefliyoruz. Boğaziçi yüzme yarışlarına odaklanmış durumdayız. Dünyanın en büyük kurumlarıyla sponsorluk için görüşmelerimiz sürüyor. Yenilikçi sponsorluk ve iletişim stratejileriyle sponsorluk konusunda yepyeni bir yapıya geldik. Olimpik değerler sponsorluğu konusunda büyük firmalarla görüşme halindeyiz. Bütün ülke çapındaki faaliyetlerden olimpiyat oyunlarına kadar giden bir sponsorluk yapısı kurduk. Lisanslı ürünler çıkarmak gibi hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

        Yönetim olarak büyük sorumluluk taşıdıkların belirten Ahmet Gülüm, “Bu büyük potansiyeli toparlayıp nasıl hedefe götürürüz diye çalışıyoruz. Aramızda olmak isteyen çok sayıda insan var. Bunları bir araya getirdiğimizde yönetim olarak üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Dünyanın en iyi çalışan olimpiyat komitesi olma hedefimiz var. Özel bir sistem oluşturmak için çalışma yaptık" dedi.

        TMOK ANMA VE ONURLANDIRMA KOMİSYONU TARAFINDAN İLK ÖDÜL TÖRENİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye adına iz bırakmış spor insanlarının anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu tarafından düzenlenen ilk ödül töreni de gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk altın madalya kazandıran sporcu Yaşar Erkan’ın yanı sıra olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu Nurcan Taylan, Şenes Erzik, üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası alan Naim Süleymanoğlu, 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Halil Mutlu, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Cengiz Göllü, Avrupa'da forma giyen ilk Türk basketbolcu Yalçın Granit, atıcılık tarihinde Türkiye adına ilk kez madalya kazanan Yusuf Dikeç ve milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, olimpiyat ve dünya şampiyonu Ahmet Ayık ile TMOK Eski Başkanı Sinan Erdem ödül aldı.

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