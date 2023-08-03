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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Tirana Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL? - Beşiktaş Haberleri

        Tirana Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL?

        UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk ekibi Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi; Tirana Beşiktaş maçı nasıl izlenir sorusunun yanıtına dair ayrıntıları derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 12:00
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        • 1

          Tirana Beşiktaş maçı için artık geri sayıma geçildi. S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı taraftarlar; S Sport Plus nasıl izlenir sorusunun yanıtını arıyor. İşte, aylık olarak 44.99 ve 29.99 arasında değişen; yıllık olarak ise 309,99 liraya satılan S Sport Plus üyeliklerine dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          S SPORT NASIL İZLENİR?

          Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

          S Sport

          TV+ 77. Kanal

          TiviBu 73. Kanal

          Kablo TV 240. Kanal

        • 3

          S SPORT İNTERNETTEN NASIL İZLENİR

          S Sport Plus uygulamasını Android OS 5.0 ve üst sürümleri ile IOS 12.4 ve üst sürümlerine sahip tüm mobil cihazlardan, notebook, masaüstü bilgisayarlardan ve aşağıda yer alan cihazlar ile geniş ekranda izleyebilirsiniz.

          Android TV cihazları

          Apple TV cihazı

          Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

          Google Chromecast cihazı

          LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

        • 4

          Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV’ler

          Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV ModellerindePhilips Android Smart TV

          Sony Android Smart TV

          Toshiba Android Smart TV

          Vestel Android Smart TV

          Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

          Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

          Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

        • 5

          Bilgisayarımı televizyona bağlayarak izleyebilir miyim?

          Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA bağlantıları yoluyla, LCD, Plazma ve LED gibi yeni nesil televizyonlara bağlayıp, yayınları geniş ekranda izleyebilirsiniz. HDMI ve DVI bağlantılarında elde edeceğiniz görüntü kalitesi VGA bağlantısına göre daha iyidir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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