Tirana Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL?

Tirana Beşiktaş maçı için artık geri sayıma geçildi. S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı taraftarlar; S Sport Plus nasıl izlenir sorusunun yanıtını arıyor. İşte, aylık olarak 44.99 ve 29.99 arasında değişen; yıllık olarak ise 309,99 liraya satılan S Sport Plus üyeliklerine dair tüm ayrıntılar...