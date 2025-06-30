Şanlıurfa'da TIR'ın çarptığı yaşlı kadın öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR'ın çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti
Giriş: 30.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:04
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde R.M. yönetimindeki TIR, Şirinkuyu Mahallesi 15. Sokak'ta Melek Yağmuresen'e (73) çarptı.Fotoğraf: AA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmuresen, kurtarılamadı. Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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