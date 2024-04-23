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        Haberler Yemek Yapma Tipik bir İtalyan-Amerikan lezzeti: Evde pratik ve kolay sarımsaklı ekmek "garlic bread" yapımı

        Tipik bir İtalyan-Amerikan lezzeti: Evde pratik ve kolay sarımsaklı ekmek yapımı

        İtalyan-Amerikan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsaklı ekmek, sıcacık fırından çıktığında herkesin iştahını kabartır. Kokusuyla bile insanı cezbeden bu pratik atıştırmalık, İtalyan lezzetlerinin Amerikan damak tadıyla buluşmasıyla ortaya çıkar. İşte sıcacık sarımsaklı ekmek tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:20
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        • 1

          İncecik dilimlenmiş ekmek dilimlerinin üzerine bolca tereyağı ve sarımsak sürülerek hazırlanan bu lezzet, akşam yemeğinin yanında veya partilerin vazgeçilmez atıştırmalığı olarak sofralarda yerini alır. Evde kolayca yapılabilen bu tarif, misafirlerinizi etkilemenin en pratik yollarından biridir. İşte, sizin için hazırladığımız sarımsaklı ekmek tarifi!

        • 2

          MALZEMELER (8 porsiyon için)

          12 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

          4 diş sarımsak, ince doğranmış

          1 büyük yumuşak İtalyan veya Fransız somunu

          Çeyrek bardak rendelenmiş Parmesan

          2 yemek kaşığı maydanoz yaprağı

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Fırınınızı önceden 230 dereceye kadar ısıtın.

          Orta ateşte tereyağını eritin ve bir kaba alın.

        • 4

          Sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

          Tereyağı altın rengine gelene ve sarımsaklar çok hoş kokulu olana kadar yaklaşık 3 dakika pişirin.

        • 5

          Ekmeği uzunlamasına ikiye bölün.

          Kabuğu sarımsaklı tereyağıyla serbestçe fırçalayın. Ekmeğin kesik tarafı yukarı gelecek şekilde çevirin.

        • 6

          Ekmeğin kesilmiş kenarlarını daha fazla sarımsaklı tereyağıyla serbestçe fırçalayın ve kalan sarımsakları üstüne eşit şekilde dağıtın.

          Sarımsaklı tereyağının tamamını kullanmalısınız.

        • 7

          Ekmeği dikkatlice kenarlı bir fırın tepsisine aktarın.

          Somunlara parmesan ve bir tutam tuz serpin ve ekmeğin kenarları koyu altın rengi kahverengi olana kadar 10 ila 15 dakika pişirin. Maydanozu ekleyin. Sıcak servis yapın.

          Kaynak: Food Network

          Fotoğraf kaynak: YouTube

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