İncecik dilimlenmiş ekmek dilimlerinin üzerine bolca tereyağı ve sarımsak sürülerek hazırlanan bu lezzet, akşam yemeğinin yanında veya partilerin vazgeçilmez atıştırmalığı olarak sofralarda yerini alır. Evde kolayca yapılabilen bu tarif, misafirlerinizi etkilemenin en pratik yollarından biridir. İşte, sizin için hazırladığımız sarımsaklı ekmek tarifi!