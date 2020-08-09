"3 NE ARA BİTTİ ANLAMADIK"

Timur Acar, kızı ile çekildiği bir kareyi şu not ile yayınladı:

3'ü bitirdik... Ne ara bitti anlamadık ama her anı güzeldi. Kısacası büyüyoruz, öğreniyoruz seninle beraber kızım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın güzellik. Bu geceyi organize eden sevgili karıcığıma da ayrıca teşekkürler tabii... Seviyorum sizi.