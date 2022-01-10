ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü fenomen Enes Çakmak'ın neredeyse iki hafta önce trafik kazası geçirdiği sosyal medyada biliniyordu. Trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Enes Çakmak'ın ailesinden vefat haberine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak yakın arkadaş oldukları bilinern Can Yıldırım, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Enes Çakmak'ın vefat ettiğini açıkladı.