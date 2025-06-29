Tiago Çukur resmen Fatih Karagümrük'te!

Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Fatih Karagümrük, bu kapsamda hücum bölgesine takviye yaptı. Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tiago Çukur'a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da forma giyerken ayrıca Watford, Doncaster Rovers, Dender EH, Beveren ve Roda'da oynadı.

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Tiago Çukur, geçtiğimiz sezon Roda ile 32 resmi maça çıkarken, 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

🔴⚫️ Tiago Çukur Fatih Karagümrük’te



2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



A Milli Takımımızın formasını da terleten Tiago Çukur, ülkemizde Fenerbahçe ve Ümraniyespor’da görev yaptı. pic.twitter.com/tLnclv9yqX — Solwie Energy Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 29, 2025