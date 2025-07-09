THY tecrübesiz take-off kabin memuru alıyor! Kimler THY kabin memuru için başvuru yapabilir?
Türk Hava Yolları tecrübesiz kabin memuru alıyor. Kurumun web sitesi üzerinden devam eden başvuru sürecinde, adayların 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olması, iyi derece İngilizce bilmesi ve adli sicil kaydı olmaması gibi kriterlerin yanı sıra birtakım fiziksel koşullar da aranıyor. Peki, kimler THY tecrübesiz kabin memuru pozisyonu için başvuru yapabilir? İşte, 2025 Temmuz THY tecrübesiz kabin memuru alımı detayları...
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Türk Hava Yolları tecrübesiz Take-Off kabin memuru alımı yapıyor. Adayların fiziksel, eğitim durumu, sağlık, dil bilme gibi şartları tamamlaması gerekiyor. Başvuruların devam ettiği iş ilanında adayların çoklu sınava tabi tutulacağı belirtiliyor. Peki, kimler THY tecrübesiz kabin memuru alımı için başvuru yapabilir? İşte, detaylar...
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THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
THY, tecrübesiz kabin memuru başvuruları kurumun web sitesi üzerinden devam ediyor. İş ilanından elde edilen bilgiye göre; gerekli sayıya ulaşılana kadar başvuru alınmaya devam edecek.
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THY TAKE-OFF TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI
Genel Koşullar
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,
- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,
Ön Lisans Bölümleri:
•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Lisans Bölümleri:
•Tüm Bölümler
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.
- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),
- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak
- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,
- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)
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Fiziksel Koşullar
- Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Boy-kilo kriter tablosu için lütfen tıklayınız.
- Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayarak görseli inceleyebilirsiniz. Lütfen tıklayınız.
- Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),
- Piercing,
- Yara/Yanık/Dikiş İzi,
- Doğum Lekesi,
- Büyük Benler, Büyük Et Benleri,
- Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,
- Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.
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Sağlık Koşulları
- Türk Hava Yolları tarafından belirlenen sağlık kriterlerine uygun olmak,
- Sağlık süreci ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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İŞE ALIM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Değerlendirme Süreci; online İngilizce testi, video bazlı yetkinlik değerlendirmesi (İngilizce), online belge kontrolü, online envanter uygulaması, fiziksel koşullara uygunluk kontrolü ve boy-kilo ölçümü, İngilizce yeterlilik değerlendirmesi (yüz yüze), insan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirmesi, ön değerlendirme muayenesi, sağlık kontrolü (uçuşa elverişlilik), iş teklifi oluşmaktadır.
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