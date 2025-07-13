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        Haberler Bilgi Gündem THY kabin memuru alıyor! THY kabin memuru başvuru şartları ne, boy - kilo sınırı var mı? THY Kabin memuru başvurusu nasıl yapılır?

        THY Kabin memuru başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı için kabin memuru alımı sürecini başlattı. Dört farklı kategoride yapılacak personel alımı, hem kadın hem erkek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. THY'nin büyüme hedefleri doğrultusunda yayımladığı iş ilanlarıyla başvuru koşulları da netleşti. Peki, kabin memuru olmak isteyen adaylar başvurularını nasıl yapacak? Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:56
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        • 1

          Bu yıl kabin ekibini genişletmeye hazırlanan Türk Hava Yolları (THY), yeni personel alımı için ilan yayımladı. Dört ayrı kategoride yapılacak alım süreci, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenlerin gündemine oturdu. Kadın ve erkek adaylara yönelik belirlenen başvuru şartları merak konusu olurken, THY başvuruların detaylarını paylaştı. İşte kabin memuru başvurusu yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler...

        • 2

          THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

          Türk Hava Yolları (THY), dört farklı kategoride kabin memuru adayı alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı.

          THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Cabin" ilanı kapsamında "hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek" kategorisine, en az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilecek.

        • 3

          Tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanarak iş teklifi alan adaylar ‘Kabin Memuru Adayı’ ünvanıyla işe başlayacak ve Türk Hava Yollarında yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar ‘Kabin Memuru’ ünvanıyla göreve başlayacak. İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacak.

        • 4

          THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER?

          İlanın "hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek" kategorisine, en az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilecek.

          "2'nci yabancı dil bilen kadın/erkek" kategorisine ise İngilizceye ek olarak Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden en az birini iyi derecede bilen, en az ön lisans mezunu adaylar müracaat edebilecek.

          "Tecrübeli kadın/erkek" kategorisindeki ilana bir hava yolu şirketinde en az 2 yıl kabin memuru olarak görev alan, geçerli bir "Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası" olan ve son uçuşunun üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmeyen adaylar başvuru yapabilecek.

          "Tecrübesiz kadın" kategorisindeki ilana ise lisans mezunu ya da belirli ön lisans programlarından (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) mezunu kadın adaylar başvurabilecek.

          Take-Off Cabin ilanlarına başvurular, THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

        • 5

          BOY VE KİLO ŞARTI ARANIYOR MU?

          Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir.

          KABİN MEMURU ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

          Değerlendirme Süreci; online İngilizce testi, video bazlı yetkinlik değerlendirmesi (İngilizce), online belge kontrolü, online envanter uygulaması, fiziksel koşullara uygunluk kontrolü ve boy-kilo ölçümü, İngilizce yeterlilik değerlendirmesi (yüz yüze), insan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirmesi, ön değerlendirme muayenesi, sağlık kontrolü (uçuşa elverişlilik), iş teklifi oluşmaktadır. Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilmektedir.

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