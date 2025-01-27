THY indirimli bilet kampanyası başlattı! THY ucuz uçak bileti fiyatları ne kadar, nasıl alınır?
Türk Hava Yolları (THY) indirimli bilet kampanyası düzenledi. THY ucuz uçak bileti kampanyası detayları belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınacak biletlerle 12 Şubat-26 Mart tarihleri arasında seyahat edebilecek. Peki THY ucuz uçak bileti fiyatları ne kadar, nasıl alınır ve hangi uçuşlarda geçerli? İşte THY indirimli bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...
- 1
Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY indirimli bilet kampanyası düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında 27-28 Ocak tarihleri arasında alınan ucuz uçak biletleri, 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz uçak bileti fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte 2025 THY indirimli bilet kampanyası detayları...
- 2
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI! THY UCUZ UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor.
THY indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.
- 3
12 ŞUBAT - 26 MART TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak.
Yurt içi seyahatleri ise 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
-
- 4
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Kalkış: İstanbul
Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir
Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)
- 5
Kalkış: İstanbul
Varış: Türkiye'deki diğer şehirler
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler
Varış: İstanbul
(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)
- 6
TÜRK HAVA YOLLARI İNDİRİMLİ BİLETLER NASIL ALINIR?
THY'nin yurt içinde geçerli indirimli bilet kampayansından yararlanmak isteyen yolcular 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden veya mobil uygulamasından biletlerini alabilirler.
-
- 7
DETAYLAR THY'NİN İNTERNET SİTESİNDE
Yolcular, kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.