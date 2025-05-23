THY Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Monaco!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Monaco oldu. Yarı finalde Yunanistan devi Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

DEV FİNAL 25 MAYIS'TA

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Monaco'yu karşı karşıya getirecek final maçı 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. Etihad Arena'daki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko 4. finalinde 2'nci şampiyonluk için parkede olacak. Monaco ise tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek.

Üçüncülük maçı ise aynı gün saat 17.00'de iki Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak.

REKLAM SALON: Etihad Arena HAKEMLER: Milan Nedovic, Ilija Belosevic, Emilio Perez Pizarro OLYMPİAKOS: Walkup 2, Williams-Goss 12, Vildoza, Lee 1, Fall 2, Vezenkov 7, Papanikolaou 2, Peters 3, Milutinov 8, Mckissic, Fournier 31 AS MONACO: Okobo 7, Blossomgame 12, Loyd, Theis 5, Diallo 22, Jaiteh 11, Strazel 2, Calathes 2, James 17 1'İNCİ PERİYOT: 17-17 DEVRE: 32-35 3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-57