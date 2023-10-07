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        Haberler Gündem THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI | İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy Emlak Konut projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, şartları ne?

        THY emlak konut kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasıyla gözler THY Emlak Konut projesi kura çekimlerine çevrildi. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. İşte "THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:54
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        • 1

          THY Emlak Konut kura çekimi gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin tamamlanması sonrasında çekiliş için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

          THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

        • 5

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

          Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

          İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

          Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

          Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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