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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, CSKA Moskova'nın sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 100-74 yendiği mücadelede 32 verimlilik puanıyla oynayarak 14. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li oyun kurucu, karşılaşmada 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek bu sezon üçüncü kez bu unvana layık görüldü.