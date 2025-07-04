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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Her kulvarda savaşmak için sezonu bekliyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Her kulvarda savaşmak için sezonu bekliyoruz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bu sezon bizim adımıza oldukça zor geçecek çünkü tüm kulvarlarda yarışacağız. Her kulvarda savaşmak için dört gözle bekliyoruz. Avrupa'da güzel, olumlu sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:53
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        "Her kulvarda savaşmak için sezonu bekliyoruz"
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        Bu sezon Avrupa kupalarında da mücadele edecek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde fiziksel ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Thomas Reis, fikstürün açıklanmasıyla birlikte hazırlıkların daha net bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Artık fikstürümüzü biliyoruz. İlk rakibimizin kim olduğunu biliyoruz. Her zaman kendi evimizde başlamanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        "HER KULVARDA SAVAŞMAK İÇİN DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

        Geçen sezon ortaya koydukları mental performansı bu yıl da sürdürmek istediklerini belirten Reis, Avrupa kupalarındaki ilk teknik direktörlük deneyimine dikkat çekerek, "Oyuncuyken Avrupa kupalarında görev aldım. Ancak hoca olarak bu benim ilk tecrübem olacak. Bugünler için çok fazla çalıştık. Bu sezon bizim adımıza oldukça zor geçecek çünkü tüm kulvarlarda yarışacağız. Her kulvarda savaşmak için dört gözle bekliyoruz. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Zor bir sezon bizi bekliyor. İyi bir mentalite göstermemiz gerekiyor. Bunu geçen sezon çok iyi başardık. Avrupa’da güzel sonuçlar almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "TARAFTARLARIMIZIN STADYUMU DOLDURMALARINI İSTİYORUZ"

        Taraftarlara da seslenen Reis, "Taraftarımız kadar bizler de çok heyecanlıyız. Onlara güzel bir sezon izletmek istiyoruz. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızın stadyumu doldurmalarını istiyoruz. Onlara keyif veren bir futbol izletmek istiyoruz. Benden önceki hocalarımız çok iyi ve önemli işler yaptılar. Bir hocamız takımı Süper Lig’e taşıdı. Diğer hocamız Markus Gisdol ise takımı ligde tutmayı başardı. Onlara karşı oynayacağım için heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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