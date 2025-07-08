Thomas Reis: G.Saray ve F.Bahçe, Bundesliga'da oynar

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, gündeme dair Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Sane ile ilgili de konuşan Thomas Reis "Leroy Sane gibi transferlerin yarattığı coşkuyu görebiliyorsunuz. Türk futbolu için değer yaratıyor. Tüm lig Avrupa'da prestijli olmayabilir, ancak bu tür transferler ligi büyük ölçüde geliştiriyor. Bu transfer, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de rekabet etmek istediğini gösteriyor." dedi.

"BUNDESLİGA'DA OYNAYABİLİRLER"

Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili de düşüncelerini dile getiren teknik adam "Galatasaray ve Fenerbahçe kesinlikle Bundesliga'da oynayabilir. Ancak 34 maçla hangi pozisyonda bitireceklerini tahmin etmek zor. Bireysel oyuncular iyi. Yine de, Türk takımları da geçen yıl Avrupa'da sorunlar yaşadı. Bu, Avrupa'da işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor. Ancak Galatasaray'ın kadrosuna bakarsanız, orada belli bir kalite var. Leroy Sané ile şimdi iyi bir ekleme yaptılar." şeklinde konuştu.

Bu iki takımın kadro planlamasıyla ilgili iste "İki üst düzey takımın da yaş yapısı yüksek, belki de artık üst liglerde pek iyi performans gösteremeyen oyuncuları var." dedi.