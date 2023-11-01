The Walking Dead'in Carl Grimes'ıydı! Chandler Riggs'in son hali şaşırttı!
Tüm dünyada 12 yıl boyunca izlenen popüler dizi The Walking Dead, geçtiğimiz Kasım ayında final sezonunu yayınlamıştı. Dizide Carl Grimes karakterini canlandıran oyuncu Chandler Riggs'in son hali gündem oldu.
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2010 yılında yayınlanmaya başlayan fenomen dizi The Walking Dead geçtiğimiz Kasım ayında final yapmıştı. Dizide Rick'in oğlu Carl Grimes'ı canlandıran Chandler Riggs'in son hali sosyal medyada gündem oldu.
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Andrew Lincoln, Steven Yeun, Melissa McBride ve Norman Reedus popüler oyuncuların olduğu The Walking Dead dizisinde Carl karakterini canlandıran Chandler Riggs şimdilerde 24 yaşında.
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Dizinin en popüler karakterlerinden biri olan Carl'ı canlandıran Chandler Riggs'in yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.
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27 Haziran 1999 doğumlu olan Chandler Riggs, Andrew Lincoln'ün canlandırdığı Rick Grimes'ın oğluna hayat veriyordu. Ünlü isim sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.
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İşte Chandler Riggs'in son hali...
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