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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'The Blaze' İstanbul’a geliyor

        'The Blaze' İstanbul’a geliyor

        Fransız elektro ikilisi The Blaze 18 Mayıs'ta İstanbul'a geliyor İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:44
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        Ünlü Fransız elektro ikilisi The Blaze, 5 yıl aradan sonra canlı performansı ile dinleyicilerini coşturmak ve birlikte tempo tutmak için 18 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

        Bu yıl yayınladıkları ikinci albümleri '”Jungle”ın başarısını turne ile süsleyecek olan The Blaze, Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserde İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Her ikisi de sinema ve fotoğrafçılık dünyasından gelen Guillaume ve Jonathan Alric tarafından 2016 yılında kurulan The Blaze, “Virile” ve ardından aynı adlı EP'den “Territory” için hazırladıkları videonun yayınlanmasıyla kısa sürede adından çokça söz ettirdi. 100 milyondan fazla izlenen bu video birçok ödüle layık görüldü ve özellikle komünyon sahneleri sayesinde hem müzikseverlerin hem de eleştirmenlerin ilgisini çekti. İkili, ilk albümleri 'Dancehall'ın kulağa ruhun derinliklerinden geliyormuş gibi gelen vokalleri ve rafine prodüksiyonları ile uluslararası müzik sahnesinde de varlıklarını sağlamlaştırdı.

        İkinci albümleri “Jungle” ile ünlerini zirveye taşıyan The Blaze, seyahat ettikleri ülkelerden yeni deneyimlerle dönüyor ve görsel dünyalarını ve müziklerini daha da ileri götürüyor. Tamamen kendi yaptıkları videolar tükenmez bir yaşam ve ilham kaynağı olan şehir ormanlarında geçen ikilinin konser biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #The Blaze
        #konser
        #Küçükçiftlik Park
        #müzik
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