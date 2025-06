The Beatles üyelerinin oğullarından ortak şarkı - magazin haberleri

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşan efsanevi The Beatles grubu üyelerinin oğulları da babalarının izinden gidiyor. Üç Beatles üyesinin oğlu, bir araya gelerek yeni bir şarkı üzerinde çalıştı.

Paul McCartney'in oğlu James McCartney

John Lennon, Paul McCartney ve Ringo Starr'ın oğulları Sean Ono Lennon, James McCartney ve Zak Starkey güçlerini birleştirdi. Üçlü, 'Rip-Off' adlı şarkıyı çıkardı. Zak Starkey, şarkının bir kısmını sosyal medyada paylaştı.

Ringo Starr'ın oğlu Zak Starkey

Şarkının klibinde Lennon, McCartney ve Zak Starkey'in 2023'te kurduğu Mantra of the Cosmos'un yanı sıra The Beatles'ın en parlak dönemlerinden görüntüler yer alıyor.

John Lennon'un oğlu Sean Ono Lennon

Lennon ve McCartney'nin yavrularının ilk iş birliği değil. Nisan 2024'te ikili, 'Primrose Hill' şarkısını çıkarmıştı. Sean Ono Lennon, James McCartney, bu çalışmanın daha sonraki birçok iş birliğinin ilki olduğunu belirtmişti.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dörtlüsünden oluşan rock grubu The Beatles, 1960'ta İngiltere'de kuruldu