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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF açıkladı! Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transfer dönemi harcama limitleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:36
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        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

        Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.

        Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

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        Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:

        Galatasaray: 6.137.773.446

        Fenerbahçe: 4.816.196.233

        Reeder Samsunspor: 1.039.453.100

        Beşiktaş: 3.397.251.589

        RAMS Başakşehir: 987.881.703

        Eyüpspor: 546.553.433

        Trabzonspor: 2.341.275.298

        Göztepe: 552.038.071

        Çaykur Rizespor: 1.345.252.036

        Kasımpaşa: 481.052.381

        TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662

        Corendon Alanyaspor: 669.229.611

        Bellona Kayserispor: 940.370.334

        Gaziantep FK: 570.028.038

        Onvo Antalyaspor: 468.999.111

        Kocaelispor: 853.381.305

        Gençlerbirliği: 853.381.305

        Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305

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