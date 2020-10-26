TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TFF Sağlık Kurulu Kovid-19 Sağlık Kurulu rehberi, Kovid-19 PCR testleri, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat uygulamaları, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları gibi gündem maddeleri hakkında TFF ile kulüpler arasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.