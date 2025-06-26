Yaz transfer sezonu tarihleri 2025: Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de yaz transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 transfer sezonu tarihlerini duyurdu. Yeni sezon öncesinde, transfer planlaması yapmaya başlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarih aralığında yaptığı transferleri tescil ettirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2025 yaz transfer döneminin başlayacağı tarih...
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Yaz transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025-2026 Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile belli oldu. Süper Lig ekipleri, transfer dönemi boyunca eksik bölgelerini yeni takviyelerle güçlendirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...
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TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.
Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.
Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.
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Yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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