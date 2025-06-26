Yaz transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025-2026 Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile belli oldu. Süper Lig ekipleri, transfer dönemi boyunca eksik bölgelerini yeni takviyelerle güçlendirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...