TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 28.05.2025 tarihi ve 39 sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı için değişikliğe gitti.

Federasyon, yapılan değişikliklerin ardından Futbol Disiplin Talimatı'nın güncel halini duyurdu.

Yeni kurallarda en dikkat çekenler ise kırmızı kart cezaları ve kulüplerin oyuncu transfer ücreti bildirimleriyle ilgili yapılan değişiklikler oldu. Buna göre futbolcular, bundan sonra kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabakalarda çekecek.

Kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

İşte TFF'nin açıkladığı yeni Futbol Disiplin Talimatı maddeleri:

"FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI"

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan; (a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası, (b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL’den 780.000.-TL’ye kadar,

8 (3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır.

Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen, (a) Futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 117.000.-TL’den 472.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 58.500.-TL’den 234.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 45.000.-TL’den 90.000.- TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 29.250.-TL’den 58.500.-TL’ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 4 ila 8 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir. (2) Mensupları ve taraftarları 1. fıkrada tanımlanan fiili gerçekleştiren kulüplere ise ayrıca Süper Lig için 292.500.-TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 180.000.-TL’den 450.000.- TL’ye kadar, 2. Lig için 90.000.-TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 45.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. (3) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir. (4) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

Saldırı eyleminde bulunan; (a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL’den 675.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 315.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL’den 135.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL’den 67.500.-TL’ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. (2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde; (a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 292.500.-TL’den 1.237.500.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL’den 675.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL’den 225.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL’den 157.500.-TL’ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

MADDE 54 – YAYIN

Ev sahibi kulüp TFF’nin kulüpler adına ve hesabına yayın sözleşmesi imzaladığı kişilerin yayını en iyi şartlarda yapabilmesi için gerekli ortamın sağlamak ile yükümlüdür. Yayın hazırlıklarının ya da yayının kısıtlanması veya engellenmesi halinde ev sahibi kulüp: (a) Süper Lig’de ilk ihlalde 2.250.000.-TL para cezası, ikinci ihlalde 2.250.000.-TL para cezası ile birlikte iki saha kapatma cezası, üç ve üstü ihlal halinde 4.500.000.-TL ile birlikte üç puan indirme cezası; (b) Diğer liglerde ilk ihlalde 382.500.-TL para cezası, ikinci ihlalde 2.250.000.-TL para cezası ile birlikte iki saha kapatma cezası, üç ve üstü ihlal halinde 2.250.000.-TL para cezası ile birlikte üç puan indirme cezası, ile cezalandırılır.

MADDE 55 – DAVRANIŞ KURALLARI (1)

Bu Talimat kapsamındaki kişiler, TFF hukuk kurullarıyla her zaman gerçeğe uygun iyi niyet çerçevesinde ve işbirliği içerisinde hareket etmek; TFF hukuk kurullarına, talep edilen bilgi ve belgeleri vermek; bu kapsamda talep halinde sözlü veya yazılı beyan vermek, talep edilmesi halinde mali konularda her türlü bilgiyi paylaşmakla yükümlüdür. TFF Hukuk kurulları tarafından aksi kararlaştırılmadıkça belirli bir olayla ilgili olarak kurullarla işbirliğinde bulunmaları öngörülen kişiler, bu kapsamda sahip oldukları veya sonradan edindikleri bilgiler ile kendilerinin olayla ilişkilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (2) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ve görevleriyle ilişkili sorumluluk ve yükümlülüklerinin öneminin bilincinde olmalı ve özellikle finansla ilgili konularda görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmelidir. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (3) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifası sırasında edindikleri gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri, görevleri sırasında ve sonrasında gizli bilgi olarak değerlendirmek ve gizli tutmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (4) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, herhangi bir disiplin ihlalinin gerçekleştirildiğinden haberdar olmaları halinde, TFF’ye bu konuda yazılı ihbarda bulunmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (5) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifasıyla ilgili doğrudan veya dolaylı olası tüm menfaat çatışmalarından kaçınmak zorundadır; görevlerinin ifasını etkileyebilecek doğrudan veya dolaylı bir menfaat çatışmasının olduğu durumlarda, görevlerini ifa etmemek ve bu durumu, bağlı oldukları kuruluşa derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. 19 (6) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, kişilerin davranışlarını etkilemeye yönelik, herhangi bir borç veya çıkar çatışması yaratabilecek nitelikteki hediye ve benzeri menfaatleri veremez, teklif, talep veya kabul edemez. Sadece sembolik veya yaygın geleneklere göre kültürel mahiyetteki hediye veya menfaatler teklif veya kabul edilebilir. Hediye veya menfaatin reddedilmesinin kültürel normlara aykırı olması halinde; bu talimat kapsamındaki kişiler, hediye veya menfaati ancak bağlı bulundukları kuruluş adına kabul edebilir. Kabul edilen hediye veya menfaat derhal ilgili kuruluşa bildirilir ve uygun bir süre içerisinde teslim edilir. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (7) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, ticari bir anlaşmada öngörülmedikçe, görevleriyle bağlantılı müzakereler ya da diğer faaliyetlerde bulunmak için kendileri ya da üçüncü şahıslar adına komisyon kabul, teklif, talep veya vaat etmeleri, almaları veya bunlara aracılık etmeleri yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (8) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, görevlerinin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi karşılığında veya görevleri hilafına, doğrudan ya da dolaylı hukuka aykırı olarak maddi veya diğer nitelikteki menfaatleri kabul, teklif, talep veya vaat etmeleri ya da bunlara aracılık etmeleri yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (9) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, görevleri gereği, mensubu olduğu kuruluşların parasını doğrudan veya dolaylı olarak ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla kendisinin veya başkasının yararına kötüye kullanması yasaktır. Bu Talimat kapsamındaki kişiler, bu maddenin ihlali şeklinde algılanabilecek veya bu yönde bir şüphe uyandırabilecek her türlü faaliyet veya davranıştan kaçınmak zorundadır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (10) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, başkalarının onurunu ve kişisel itibarını korumak, saygı göstermek ve emniyet altına almakla yükümlüdür. Başkalarını izole etmek, dışlamak ya da onuruna zarar vermek amacıyla yapılan sistematik, düşmanca ve tekrarlanan nitelikteki eylemlerde ve cinsel tacizde bulunmak yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (11) Bu talimat kapsamındaki kişilerin her türlü cinsel taciz ve istismar eyleminde bulunması yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası ve sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.