İnanç Ergülen iergulen@haberturk.com

Süper Lig'de bir süre önce Kulüpler Birliği- TFF ve yayıncı kuruluş arasında patlak veren krizle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; beIN Sports'un talebi üzerine bugün yayıncı kuruluş ile TFF Yönetim Kurulu arasında gerçekleşen toplantıda; Katarlı şirketin yöneticileri, pandemi süreci nedeniyle 350 milyon TL'lik indirim talep etti. TFF'nin bu rakamı fazla bulduğu belirtilirken, tarafların 137,5 milyon TL'ye anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yani federasyon, önümüzdeki sezon yayıncı kuruluşun, kulüplere yapacağı ödemede 137,5 milyon TL indirime onay verdi.

KULÜPLER ŞOKTA

TFF, Kulüpler Birliği'nin daha önce beIN Sports ile Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelere komisyon kurup konuya müdahil olmak isteme talebini bir kez daha görmezden gelirken alınan bu karar adeta deprem etkisi yarattı. Pandemi nedeniyle zaten ekonomik darboğazda kulüplerin bu gelişmeyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Mart ayından başlayan pandemi sürecinde de BeIN Sports'un kulüplere yapması gereken ödemeyi yapmamış, 20 Haziran'da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle ödemeler gerçekleşmişti.

KULÜPLER HEP FEDAKARLIK YAPIYOR! BU İLK DEĞİL

2016'de yıllık 500 milyon dolar bedelle yayın ihalesini alan; ancak bu meblağın yarısını TL'yle ödeyen; kalan yarısını da dolar kurunu 5.80 TL ye sabitleyen beIN, yüzde 30 indirim istemiş ve yıllık bedeli 410 milyon dolara indirmişti. Bu meblağın yarısı TL yarısı da 5.80'den sabitlenince aslen bedel 350 milyon doların da altına inmişti. O dönemde ekonomik anlamda zor günler geçiren kulüpler, büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu.