Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve işbirliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz.

Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.