Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? 10 Eylül 2023 Teşkilat dizisi 4. sezon bu akşam başlıyor mu?

        Teşkilat 4. sezon tarihi: Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak?

        TRT 1'de yayınlanan Teşkilat yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin sezon finalinde Baysal Teşkilat'a veda etti. Yeni sezona yeni oyuncularla başlamak için gün sayılırken gözler "Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu akşam mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Teşkilat 4. sezon tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Teşkilat, her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sezon finali veren Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizilerin yavaş yavaş yeni sezonlarının başlamasıyla dizinin takipçileri "Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu araştırmasını sıklaştırdı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

          Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayının ilk haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.

        • 3

          TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

          Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

        • 4

          Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Habertürk Anasayfa