Teşkilat 4. sezon tarihi: Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak?
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin sezon finalinde Baysal Teşkilat'a veda etti. Yeni sezona yeni oyuncularla başlamak için gün sayılırken gözler "Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu akşam mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Teşkilat 4. sezon tarihi ile ilgili detaylar...
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Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Teşkilat, her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sezon finali veren Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizilerin yavaş yavaş yeni sezonlarının başlamasıyla dizinin takipçileri "Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu araştırmasını sıklaştırdı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?
Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayının ilk haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.
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TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.
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Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.