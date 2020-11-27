"Güvenebileceğiniz rol model olmak için bu hataları yapmam gerekiyordu" diyen tesettürlü model, "Örnek alabileceğim kimse yoktu, bu yüzden hatalar öğrenme sürecimin bir parçası oldu. İyi yaptım ama bu yeterli değil. Sistemi gerçekten değiştirmek için bu konuşmaları yapmalıyız" dedi.