Tescil Numarası Nedir? Tescil Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Tescil Numarası Nedir?

Tescil numarası nedir sorusunu soranlara bu numaranın tek bir şeye ait olmadığını söyleyelim. Yani şöyle ki tescil numarası dediğimiz şey, bir marka, ürün, fikir, kurum, varlık, işlem, hak, belge gibi birçok şeye verilebilir. Tescil numarası, numara neye verildi ise ona özgü olan tekil bir kimlik numarasıdır. Yasal olarak ilgili kurum tarafından verilen tescil numarası verilen varlık, bir açıdan korunma altına alınmış olur ve başkaları tarafından izinsiz kullanılmaz. Birçok varlık çeşidine verilebileceğini söylediğimiz tescil numarası, insanların kimlik numarasına benzer. Bu numara ilgili varlığı temsil eder ve sistem içinde benzer diğer varlıklardan ayırır. Numara verilen varlığa bir çeşit kimlik sunan tescil numarasının kullanım yelpazesi oldukça geniştir. Peki bu denli geniş bir alanda kullanılan tescil numarası ne işe yarar? Buna cevap vermeden önce tescil numarası nasıl öğrenilir ve tescil numarası nerede yazar gibi soruları yanıtlayacağız.

Tescil Numarası Nasıl Öğrenilir?

Tescil numarası nasıl öğrenilir dediğimizde bu numarayı öğrenmenin birçok yolu olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu yollar numarasını öğrenmek istediğiniz varlığın türüne göre değişecektir. Örneğin bir markanın numarasını öğrenmek istiyorsanız eğer marka tescil numarası öğrenmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun online sorgulama sistemi üzerinden yardım almalısınız. Ancak tapu tescil numarası ve araç tescil numarası gibi sorgulamalarınızın hepsine e-devlet uygulaması üzerinden ulaşmanız mümkün… Kullanıcı adı ve şifrenizle e-devlet uygulamasına girerek ilgili bölümü açtığınızda kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz. Tapu tescil için e-devlet uygulamasının “Tapu Bilgileri Sorgulama” ekranına girebileceğiniz gibi araç tescil sorgulama için ise yine e-devlet uygulamasından “Araçlarım” bölümüne giriş yapmanız yeterli olacaktır. Fikri mülkiyet hakkı ile ilgilenen alan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı online uygulamalardır.

Tescil Numarası Nerede Yazar?

Tescil numarası nasıl öğrenilir konusunda nasıl ki numaranın öğrenileceği varlığın türü önemli ise bu durum tescil numarası nerede yazar sorusu için de geçerlidir. Tescil numarasının yazdığı belgeler o varlığın ait olduğu alana göre değişir. Tescil numarası nerede yazar diyenlerdenseniz eğer sizler için yer verdiğimiz birkaç örneği inceleyebilirsiniz;